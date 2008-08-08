Россия потребует международного расследования гибели Захарченко

Взгляд
4 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 12:47  |  vz.ru
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Минск придумал новый способ жульничества с российской нефтью

Нефтяная война между Россией и Белоруссией набирает обороты Фото: Vasily Fedosenko/Reuters
Россия и Белоруссия вступили в очередную словесную перепалку, и она весьма напоминает серию других подобных конфликтов между двумя союзниками. Речь идет об условиях поставок российских энергоносителей. Похоже, Минск изобрел новую схему жульничества, позволяющую зарабатывать на перепродаже российской собственности. Подробности...
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Создатели «Самарского чуда» научились делать невозможное

Успешное спасение проекта стадиона «Самара Арена» помогло Дмитрию Азарову выработать план санации экономики всей Самарской областиФото: Максим Богодвид/РИА Новости
«У нас действительно был период, когда самарские производители вдруг оказались почему-то неконкурентоспособными. Сегодня мы ситуацию эту исправляем», – говорит врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. За девять месяцев ему удалось невозможное: мобилизовать подрядчиков и завершить стройку футбольного стадиона к ЧМ-2018. Теперь успешный опыт «Самара Арены» должен стать рецептом экономического оздоровления всего региона. Подробности...
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Дырка в «Союзе» выявила деградацию космической отрасли в России

Российские космические аппараты нуждаются в защите не только от метеоритов, но и от халатности работников космической отраслиФото: Олег Урусов/РИА Новости
В разгерметизации МКС винили метеорит, но оказалось, что проблема находится на Земле. Дело в производственном браке и в вопиющем непрофессионализме работников космической отрасли, и это уже не первый подобный случай. Как минимизировать «человеческий фактор», способный поставить под вопрос технологический прорыв страны? Подробности...
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Почему Украина не признается в убийстве Захарченко

Слава украинского спецназа после гибели Захарченко, Гиви и Моторолы, по идее, должна только вырастиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Расследование убийства лидера ДНР пока только начинается, однако многие уже высказывают наиболее очевидную версию преступления. Этот теракт явно организовали в Киеве, говорят специалисты, и даже называют конкретную воинскую часть ВСУ, которая занимается такими делами. Почему же Украина отказывается признаваться в ликвидации «лидера террористов ДНР»? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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«Русскость» создается на рубежах империи

Андрей Тесля, кандидат философских наук
Это не про расизм, не про проценты крови, не про «татарского прадедушку». Это про принадлежность к политическому сообществу, к культуре. Это про русских в Париже в 1814-м и в Берлине в 1945-м. Подробности...

Сумеет ли Порошенко легализовать церковный раскол

Сергей Худиев, публицист, богослов
Всякое бывает на белом свете, но чтобы Константинопольский патриархат пошел на разрушительные для Вселенского православия шаги – это довольно маловероятно. Зачем? Чтобы насолить Москве? Подробности...
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Эпоха легенд ушла – и слава Богу!

Антон Крылов, журналист
Кобзон был настоящей легендой, но стал ею очень давно, а других на горизонте не видно. Это совсем не означает, что нам нужно грустить по ушедшей «эпохе легенд». Возможно, нам стоит бояться ее возвращения. Подробности...
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    Трамп подталкивает Европу дружить с Путиным

    Как продажа «дворцов» Пенсионного фонда и налог на богатство помогут пенсионерам?

    Заявление Путина по пенсионным изменениям

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      Ушедшие из жизни вожди «Русской весны» Донбасса

      Погибший в результате дерзкого теракта глава ДНР Александр Захарченко стал далеко не первым деятелем «Русской весны», ушедшим раньше времени из жизни. Газета ВЗГЛЯД вспоминает самых известных героев войны в Донбассе – как полевых командиров, так и политиков
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      Возможные претенденты на пост главы ДНР после гибели Захарченко

      В ДНР после гибели Александра Захарченко возник кризис власти. Кроме врио главы Дмитрия Трапезникова сразу несколько человек могут претендовать на этот пост. Одним из них слывет бывший секретарь Совбеза Александр Ходаковский, который после ухода в оппозицию не скрывал своих амбиций
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      В Москве умер певец и политик Иосиф Кобзон

      На 81-м году жизни умер народный артист СССР, депутат Государственной думы Иосиф Кобзон. Последние 13 лет он боролся с раком. В СМИ регулярно сообщалось об ухудшении состояния артиста, в июле он был переведен в реанимацию и подключен к аппарату вспомогательной вентиляции легких
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        Как на вас лично сказываются последствия вводимых против России экономических санкций?
        • Положительно

        • Отрицательно

        • Никак не сказываются

        Военный конфликт с Грузией в 2008 году – это в первую очередь:
        • Эпизод противостояния России и Запада

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        • Другое (предложите вариант в комментариях)

        Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова раскритиковала присвоение футболистам сборной России званий заслуженных мастеров спорта (ЗМС) за выход в 1/4 финала ЧМ-2018. Считаете ли вы результат футболистов высоким достижением?
        • Нет, Гамова права

        • Нет, звания ЗМС достойны лишь несколько игроков

        • Да, все члены сборной достойны этого звания

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          Россия потребует международного расследования гибели Захарченко

             4 сентября 2018, 11:49
          Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
          Текст: Алина Назарова

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          Российская сторона на будущей встрече Контактной группы в Минске потребует провести международное расследование убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

          «Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко», – сказал он, передает ТАСС.

          По словам Грызлова, это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса.

          Напомним, что Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили также 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В Донецке уверены, что за убийством Захарченко стоят спецслужбы Украины.

          Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Украина отказывается признаваться в убийстве Захарченко.


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