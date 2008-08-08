Россия потребует международного расследования гибели Захарченко

Российская сторона на будущей встрече Контактной группы в Минске потребует провести международное расследование убийства лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил полпред России на минских переговорах Борис Грызлов.

«Завтра на заседании Контактной группы мы поднимем вопрос о международном расследовании убийства лидера ДНР Александра Захарченко», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Грызлова, это расследование должно быть максимально открытым и объективным, с привлечением всех участников Минского процесса.

Напомним, что Захарченко и его телохранителя убило взрывом бомбы 31 августа. Ранения получили также 12 человек, в том числе министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев. В Донецке уверены, что за убийством Захарченко стоят спецслужбы Украины.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, почему Украина отказывается признаваться в убийстве Захарченко.