Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Курс доллара расчетами утром во вторник вырос на 15 копеек – до 68,27 рубля, курс евро опустился на 10 копеек, составив 79,04 рубля.

Стоимость нефти выросла до 78,20 доллара за баррель по марке Brent, передает РИА «Новости».