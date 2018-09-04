Цены на нефть изменились разнонаправленно

Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник изменяются разнонаправленно: стоимость WTI растет из-за закрытия двух буровых платформ Anadarko Petroleum Corp в Мексиканском заливе в преддверии урагана, Brent дешевеет из-за снижения опасений инвесторов в сокращении поставок иранской нефти.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,04%, составив 78,12 доллара за баррель, цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,46%, составив 70,12 доллара за баррель, передает РИА «Новости».