США предупредили о большом скандале из-за попыток морской блокады России

Попытка Соединенных Штатов организовать морскую блокаду России приведет к «большому скандалу», который не нужен самим американцам, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Россия, извините, не Гондурас, с этим нельзя не считаться. Попытка блокировки наших кораблей при сильном российском ВМФ чревата большим скандалом, который не нужен ни США, ни, разумеется, России», – приводит его слова РИА «Новости».

Клинцевич считает, что такими заявлениями Вашингтон пытается подготовиться к переговорам с Россией по поставкам энергоносителей на Ближнем Востоке. Однако попытки надавить на Россию ничем хорошим закончиться не могут, предупредил сенатор.

Ранее министр внутренних дел США Райан Зинке заявил, что Соединенные Штаты могут устроить морскую блокаду России, чтобы помешать поставкам ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что морская блокада была бы равносильна объявлению войны, и призвал американского министра «жевать, а не говорить». Член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет заявил, что Россию нельзя заблокировать и растоптать, и посоветовал американскому министру почитать историю.