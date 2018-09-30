Главе МВД США посоветовали читать историю

Россию нельзя заблокировать и растоптать, министру внутренних дел США Райану Зинке следует почитать историю, заявил член комитета Госдумы по энергетике Михаил Шеремет.

«Со стороны наших партнеров идет неконструктивная риторика и позиция. Россия не та страна, которую можно просто так взять заблокировать, растоптать или задушить. Мы никогда не нападали, но свои интересы мы защитить сможем, и так убедительно, что мало не покажется. Пускай читают историю на всякий случай», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что странно слышать рассуждения главы МВД США об энергетике и международной политике при одновременных неконструктивных высказываниях в адрес России.

Ранее Зинке заявил, что США могут устроить морскую блокаду России ради того, чтобы помешать ей поставлять энергоносители в страны Ближнего Востока.