В Москве и Подмосковье отмечены первые заморозки

В ночь с субботы на воскресенье в московском регионе зафиксированы первые заморозки, температура в столице опускалась до минус 0,4 градуса, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве минувшей ночью состоялись первые заморозки, которые, согласно многолетним наблюдениям, приходятся на 30 сентября, так что в этом году они наступили в положенный климатический срок», – передает его слова РИА «Новости».

Погодный центр отмечает, что в столице температура падала до минус 0,4 градуса. В Московской области температура опустилась до минус 3,5 градуса – такие показатели фиксировались в Черустях.

Ожидается, что днем в воскресенье температура в Москве прогреется до 8 градусов выше нуля.