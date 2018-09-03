В Польше назвали основную цель визита следователей в Смоленск по делу Ту-154

Главной целью визита делегации из Варшавы в Смоленск является подтверждение версии польских властей о причинах крушениях Ту-154М, в котором погиб президент страны Лех Качиньский.

«В первую очередь наши эксперты хотят получить сведения, которые помогут подтвердить наши выводы о том, что на борту самолета Ту-154 произошел взрыв. Мы надеемся выяснить подробности об этом взрыве, в том числе информацию, которая расскажет подробности о характере взрыва, его причинах и так далее», – сообщил источник в комиссии по повторному расследованию причин катастрофы, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что СК выяснил все вопросы по крушению самолета Качиньского. Также в ведомстве рассказали, что с 3 по 7 сентября в присутствии зарубежных экспертов будет проведен дополнительный осмотр агрегатов и конструктивных элементов самолета, хранящихся в Смоленске. В августе Польша попросила еще раз осмотреть обломки самолета.

В июне польская комиссия по расследованию крушения Ту-154М под Смоленском якобы нашла на обломках самолета следы взрывчатого вещества, однако эти сведения в России категорически опровергли.