На официальном сайте кубанских казаков нашли ссылки на порно

На сайте Кубанского казачьего войска нашли несколько статей, в которых размещались ссылки на порнографическое видео и сайты.

Журналисты портала «Юга» обнаружили в статье «Ах, какая женщина!» на официальном сайте войска абзац про порноактрису с ссылкой на один из ее роликов. При этом статья посвящена укладам казачьей семьи, нравственным устоям и роли женщины в ней.

В статью «История России в казачьей песне» закрался рассказ о сексе и желании мужа переспать с порноактрисой, также содержащий гиперссылку на порносайт. Кроме того, в одном абзаце материала «Слет классов казачьей направленности» обнаружилось несколько предложений о «горячем и возбуждающем порно».

Журналисты отметили, что на момент написания новости сайт казачьего войска оказался недоступным.

Портал кубанских казаков уже взламывали 15 марта 2018 года. Там появилось сообщение с призывом бойкотировать выборы президента России 18 марта. На следующий день атаман войска Николай Долуда заявил, что во взломе виноваты «подлые, коварные, трусливые злоумышленники», которые это сделали специально к годовщине присоединения Крыма.