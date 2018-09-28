Посольство России сравнило дело Скрипалей с «бесконечной мыльной оперой»

Представитель российского посольства в Лондоне прокомментировал новые публикации в британских СМИ об «идентификации» еще одного россиянина, якобы причастного к отравлению в Солсбери.

«К сожалению, мы вновь становимся свидетелями очередного витка мощной информационной кампании, запущенной консервативным правительством в марте с целью очернить и изолировать Россию на международной арене. Вся ситуация вокруг дела Скрипалей напоминает нам бесконечную «мыльную оперу», – сказали в посольстве, передает РИА «Новости».

По словам пресс-секретаря дипведомства, в прессе каждый день звучат ссылки «на некие анонимные источники в британских спецслужбах», а также тиражируются многочисленные версии и утечки, «достоверность которых невозможно проверить».

Представитель посольства также обратил внимание на то, что власти Британии наотрез отказываются от взаимодействия с Россией. Лондон не предоставляет и не запрашивает информацию по официальным каналам и нарушает около пяти международных конвенций, отметил дипломат.

Британия также «старательно засекречивает все обстоятельства отравления Скрипалей» и не показывает их самих, добавили в посольстве.

«Самих Скрипалей, которые являются российскими гражданами, давно никто живыми не видел, где они и что с ними происходит, достоверно неизвестно, а токсичность вещества, которое использовалось при отравлении в Солсбери, также нельзя проверить», – сказал собеседник.

По мнению дипломата, вся ситуация вокруг дела Скрипалей «является хорошо продуманной провокацией».

Ранее в пятницу британские СМИ сообщили, что у спецслужб Великобритании появился третий подозреваемый по «делу Скрипалей».

Лондон утверждает, что Сергей Скрипаль, работавший на британские спеуслужбы, и его дочь Юлия якобы были отравлены нервно-паралитическим веществом в городе Солсбери. Британские власти голословно обвиняют Россию в причастности к отравлению Скрипалей, Москва последовательно отвергает подобные обвинения.