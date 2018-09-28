Путин призвал СНГ расширить расчеты в национальных валютах

Президент России Владимир Путин призвал страны СНГ расширить объем взаимных расчетов в национальных валютах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча лидеров СНГ в узком составе прошла за закрытыми дверями. В своем выступлении Путин отметил значимость СНГ и взаимодействия стран на политическом, социально-экономическом и гуманитарном треках, а также в правоохранительной сфере, передает ТАСС со ссылкой на Пескова.

«Путин говорил о том, что нелегкая глобальная экономическая конъюнктура <...> не стала препятствием для того, что в январе – июне 2018 года товарооборот внутри Содружества увеличился почти 15%. Сейчас он составляет почти 85 млрд долларов, несмотря на ряд негативных внешних факторов», – сказал Песков.

Путин, по словам Пескова, призвал раскрыть потенциал договора о зоне свободной торговли в СНГ, чтобы упростить условия для движения товарных и инвестиционных потоков на фоне негативных внешних факторов, передает РИА «Новости».

«Президент говорил в своем выступлении о необходимости расширения практики взаимных расчетов в национальных валютах, о координации действий на внешнеполитической арене, в Организации Объединенных Наций», – сказал Песков.

Путин также поднял тему культурного взаимодействия, интеллектуальной собственности.

По словам Пескова, в пятницу в рамках саммита СНГ Путин переговорит с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

«В ходе протокольного мероприятия, которое сейчас проходит от имени (президента Таджикистана Эмомали) Рахмона, естественно, состоится общение и с другими лидерами, в том числе и с президентом Белоруссии Александром Григорьевичем Лукашенко», – отмети лон.

Также запланирована двусторонняя встреча Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, до этого глава России встретился с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Ранее Песков сообщал, что Владимир Путин на полях саммита СНГ кратко переговорил с премьер-министром Армении Никлом Пашиняном и президентом Молдавии Игорем Додоном.

В Душанбе проходит заседание совета лидеров государств СНГ.