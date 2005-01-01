Иран заявил о тайной ядерной программе Израиля

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал Израиль рассказать о своей «секретной» программе ядерного вооружения.

Зариф назвал Израиль единственным режимом в регионе с «секретной» программой ядерного вооружения, которая включает «реальный ядерный арсенал».

«Пришло время Израилю сознаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», – написал он в Twitter.

Заявление Зарифа появилось после выступления премьер-министр Израиля Беньямина Нетаньяху на Генассамблее ООН. Он сообщил, что в Тегеране есть секретный склад с «тоннами атомных материалов» и призвал европейские страны поддержать возобновление американский санкций против Ирана.

Ранее Лондон выражал уверенность в том, что Иран выполняет требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об отношениях Ирана и Израиля.