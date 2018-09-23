Мэй заявила о выполнении Ираном ядерной сделки

Лондон уверен в том, что Иран выполняет требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

«Из того, что мы видим, мы считаем, что он соблюдает его (СВПД)», – передает ее слова ТАСС.

Она заявила, что СВПД нужно сохранить, и гарантировать, чтобы ядерная сделка существовала, чтобы Иран не мог получить ядерное оружие.

«Мы считаем, что она должна сохраняться. И другие участники этой сделки считают, что она должна сохраняться», – заявила она.

В то же время Мэй выразила согласие с позицией США в том, что есть и другие «аспекты поведения Ирана», с которыми нужно иметь дело. Она указала, в частности, на разработку баллистических ракет и действия Тегерана по «дестабилизации региона».

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Европа повсеместно отказывается от ведения бизнеса с Ираном в связи с новыми американскими санкциями против Тегерана.