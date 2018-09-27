Нетаньяху рассказал ООН о складе с «тоннами атомных материалов» в Иране

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что разведка еврейской страны обнаружила в Тегеране секретный склад с «тоннами атомных материалов».

«У Ирана есть секретный объект в Тегеране. Сегодня я говорю об этом публично в первый раз», – сказал Нетаньяху, передает РИА «Новости».

В подтверждение своих слов премьер показал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.



По словам Нетаньяху, на складе хранятся по меньшей мере 15 морских контейнеров с оборудованием и материалами, которые «имеют отношение к атомному проекту Ирана». Общий вес контейнеров может составлять 300 тонн, добавил он.



Израильский премьер призвал МАГАТЭ немедленно провести инспекцию в этом районе.

С трибуны ООН Нетаньяху также призвал европейские страны поддержать возобновление американский санкций против Ирана.

Ранее Лондон выразил уверенность в том, что Иран выполняет требования Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе.