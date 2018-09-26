В Британии заявили о планах признать Палестину

Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин заявил, что признает Палестинское государство, если станет премьер-министром.

«Наша партия едина в осуждении расстрела израильскими силами сотен безоружных демонстрантов в Газе. Продолжающаяся оккупация, незаконная поселенческая активность, помещение в тюрьмы палестинских детей являются грубыми нарушениями. Мы поддерживаем политику существования двух государств. И чтобы сделать эту политику реальностью, мы признаем Палестинское государство сразу же, как только сформируем кабинет министров (в случае победы на следующих всеобщих выборах)», – приводит слова Корбина РИА «Новости».

В августе власти Колумбии признали Палестину «свободным, независимым и суверенным государством».

Напомним, что на фоне продолжающихся проблем по вопросу Brexit и связанного с этим кризиса в Консервативной партии может произойти отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Против Мэй и ее плану по Brexit выступают около 40 консерваторов. Кабмин собирается потребовать от Мэй новый план.

Тем временем штаб действующего премьер-министра, по уверениям СМИ, тайно занялся разработкой плана на случай внеочередных парламентских выборов в Великобритании.