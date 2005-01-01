Консервативная партия Британии собралась предложить Мэй отставку

Депутаты-консерваторы предложат премьер-министру Великобритании Терезе Мэй уйти в отставку, свидетельствует служебная записка с именами возможных преемников Мэй.

Парламентский комитет 1922, объединяющий рядовых депутатов-консерваторов, сделает Мэй соответствующее предложение после того, как закончится крайний срок реализации Brexit – «после марта 2019 года», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

В записке указаны 27 возможных преемников Мэй, а также оцениваются их шансы занять должность главы правительства.

Депутаты-консерваторы, заявив, что «фаворит (букмекеров) никогда не побеждает», усомнились в шансах экс-главы МИД Великобритании Бориса Джонсона на успех.

Глава минобороны, по их мнению, «целиком пребывает в режиме избирательной кампании». «Угрозу» для него представляет глава МВД Эмбер Радд, хотя она пользуется слабой поддержкой в Палате общин.

В списке также указаны и другие министры, включая главу МИДа Джереми Ханта, которого назвали «темной лошадкой».

В сентябре СМИ уже сообщали, что примерно 50 парламентариев из Консервативной партии рассматривают вопрос смещения Мэй.

Напомним, Джонсон заявил, что не нужно «свергать» Мэй. По его словам, план Brexit, который проводится премьером, «должен быть выброшен на свалку истории, но не сама лидер».