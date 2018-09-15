Джонсон решил не «свергать» Мэй

Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в Вашингтоне, что не нужно «свергать» премьер-министра страны Терезу Мэй, пишут СМИ.

В столице США Американский институт предпринимательства вручил ему премию имени Ирвинга Кристола. В своем выступлении «Джонсон настаивал на том», что план Brexit, который проводится премьером, «должен быть выброшен на свалку истории, но не сама лидер» Консервативной партии, передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Он заявил изданию, что «дело не в лидерстве, это касается политики». Джонсон пояснил, что хочет не «смены премьер-министра», а «вышвырнуть» ее план по Brexit.

Daily Telegraph предсказывает, что на съезде Консервативной партии в Бирмингеме (30 сентября – 3 октября) экс-министр «затмит» Мэй.