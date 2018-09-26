Песков прокомментировал данные о введении миротворцев в Донбасс

Взгляд
26 сентября, среда  |  Последнее обновление — 16:11  |  vz.ru
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Что угрожает финансовой системе России

Задолженность россиян растет в разы быстрее уровня зарплат Фото: Александр Николаев/Интерпресс/ТАСС
Пять рисков для отечественного банковского сектора насчитали в рейтинговом агентстве Fitch. Это не только возможность нового обвала нефтяных цен или введения санкций против госбанков со стороны США. Одна из главных проблем в том, что реальные доходы населения не поспевают за кредитными амбициями россиян. Какова вероятность реализации этих рисков и что ждет нас при самом плохом варианте развития событий? Подробности...
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Что изменит С-300 в небе Сирии

Присутствие российских военных в расчетах сирийских ПВО вполне возможноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Израиль продолжит боевые операции в Сирии, пообещал премьер еврейского государства Нетаньяху. Да, в Тель-Авиве делают оговорку – атаковать будут иранцев, а с Россией усилится координация. Но где гарантия, что комплексы С-300, переданные для защиты Сирии, не станут целью ударов? И не окажутся ли под прицелом израильских истребителей российские офицеры, прикомандированные к расчетам ПВО? Подробности...
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Командир «Союза Т-10»: Через четыре секунды мы попросту бы сгорели

Владимир Титов и Геннадий Стрекалов перед посадкой на корабль, который через несколько минут взорветсяФото: Телестудия Роскосмоса/YouTube
Ровно тридцать пять лет назад, 26 сентября 1983 года, летчики-космонавты СССР Владимир Титов и Геннадий Стрекалов стали невольными испытателями САС – системы аварийного спасения. Взрыв на стартовой площадке ракеты-носителя «Союз-У» едва не сжег заживо экипаж корабля «Союз Т-10». Но главными действующими лицами этой истории стали не только они. Подробности...
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К чему приведет блокировка Ираном Ормузского пролива

Эксперты предупреждают, что Иран способен перекрыть Ормузский пролив в считаные часыФото: Hamed Jafarnejad/Fars News/Reuters
Иран в ответ на санкции США вновь угрожает перекрыть Ормузский пролив, заблокировав нефтяные поставки из стран Персидского залива. США заявляют, что пролив не принадлежит лишь исламской республике, и обещают «иранскому режиму» не допустить такого сценария. Насколько реальны угрозы Тегерана и чем чревата блокировка пролива, по которому проходит до трети мировых поставок нефти? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Зачем Фоменко и Носовский фальсифицируют историю

Егор Холмогоров, Публицист
Сердцевиной новохронологического учения является отвязное фэнтези про Русь-Орду. При его конструировании идут в ход любые, даже только что объявленные фальшивкой материалы, главное, чтобы они прошли через шаловливые ручки новых исторических пророков. Подробности...
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Кто отправит в архив беспринципных и циничных «решал»

Эдуард Биров, журналист
Решальщики, или «решалы» – незаменимые люди во все времена, они были и будут на плаву всегда, но, похоже, из исполнителей они превратились в хозяев жизни. Речь не о прямой коррупции. Все гораздо сложнее. Подробности...
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Лукашенко играет с огнем, поддерживая киевскую хунту

Дмитрий Родионов, политолог
Лукашенко заявляет, что украинцы белорусам братья. Ну ок, они и нам, русским, братья. Но помогать властям Украины и помогать украинцам – это разные вещи. Особенно когда речь идет о помощи в убийстве одних «братьев» другими. Подробности...
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    19-летняя девушка стала символом русских сварщиков

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      Путин пострелял из снайперской винтовки

      Во время посещения парка «Патриот» в подмосковной Кубинке президент России пострелял из винтовки СВЧ-308 с расстояния 600 метров. Как сообщается, стрельба оказалась удачной – по большей части мишень была поражена
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      Путин и Си Цзиньпин приготовили блины с икрой и выпили водки

      Владимир Путин и Си Цзиньпин в рамках IV Восточного экономического форума посетили выставку «Улица Дальнего Востока». Там лидеры России и Китая сами приготовили блины с черной и красной икрой. Кроме того, по предложению российского президента по русской традиции они выпили немного водки
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      В США выбрали «Мисс Америка 2019»

      В США состоялся финал конкурса красоты «Мисс Америка 2019», который впервые проводился по новым правилам. Организаторы конкурса заявили, что отказываются от традиционного дефиле в купальниках, так как больше не оценивают внешность участниц и привычные стандарты красоты больше не имеют значения
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        В правительстве обсуждается идея повысить возраст продажи алкоголя с 18 до 20-21 года. Вы с этим согласны?
        • Да, нужно повысить

        • Нет, нужно оставить как есть

        • Нет, нужно убрать ограничения продажи алкоголя по возрасту

        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

        Верите ли вы Петрову и Боширову, рассказавшим свою версию пребывания в Солсбери?
        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

        • Не верю

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          Песков прокомментировал данные о введении миротворцев в Донбасс

          26 сентября 2018, 15:26

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Кремль не в курсе каких-либо решений о введении миротворческих сил в Донбасс, ситуация по-прежнему оставляет много вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

          Песков заявил, что у Кремля нет «общего понимания» ситуации по вводу миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины, «знаков вопроса» в этом по-прежнему много, передает РИА «Новости».

          Он напомнил, что «изначально это было предложение и инициатива президента Путина».

          На вопрос журналистов о том, изменилась ли позиция Москвы касательно данной ситуации, пресс-секретарь главы государства отметил, что до решения вопроса необходимо добиться согласия двух сторон; без этого нельзя «разворачивать какой бы то ни было контингент».

          Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что украинские власти и Россия близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке Украины.

          Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Донбассе давно готов; один из его пунктов - присутствие в зоне конфликта миротворческих сил. 

          При этом лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа», член партии «За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что идея введения миротворцев ООН в Донбасс не имеет перспектив.


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