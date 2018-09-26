Песков прокомментировал данные о введении миротворцев в Донбасс

Кремль не в курсе каких-либо решений о введении миротворческих сил в Донбасс, ситуация по-прежнему оставляет много вопросов, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что у Кремля нет «общего понимания» ситуации по вводу миротворцев в зону конфликта на юго-востоке Украины, «знаков вопроса» в этом по-прежнему много, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «изначально это было предложение и инициатива президента Путина».

На вопрос журналистов о том, изменилась ли позиция Москвы касательно данной ситуации, пресс-секретарь главы государства отметил, что до решения вопроса необходимо добиться согласия двух сторон; без этого нельзя «разворачивать какой бы то ни было контингент».

Ранее представитель Киева в подгруппе по вопросам безопасности в Донбассе Евгений Марчук заявил, что украинские власти и Россия близки к компромиссу по вопросу введения миротворческой миссии ООН в зону конфликта на юго-востоке Украины.

Напомним, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что проект резолюции Совбеза ООН по урегулированию ситуации в Донбассе давно готов; один из его пунктов - присутствие в зоне конфликта миротворческих сил.

При этом лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа», член партии «За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что идея введения миротворцев ООН в Донбасс не имеет перспектив.