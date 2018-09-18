Медведчук указал на бесперспективность идеи о миротворцах ООН в Донбассе

Лидер общественного движения «Украинский выбор – Право народа», член партии «За жизнь» Виктор Медведчук выразил уверенность, что идея введения миротворцев ООН в Донбасс не имеет перспектив.

Медведчук в интервью украинскому телеканалу NewsOne заявил, что если речь идет о миротворцах в понимании Киева, то об этом переговоры нужно вести с ДНР и ЛНР, на что украинская власть не пойдет, поэтому «эта история не имеет перспектив», передает РИА «Новости».

В то же время он отметил, что «если речь идет о миротворцах, в части обеспечения безопасности СММ ОБСЕ, тогда этот вопрос может быть рассмотрен, проект соответствующей резолюции подан МИДом России в Совет безопасности ООН».

Напомним, введения в Донбасс миротворцев ООН активно добивается Украина. При этом Киев желает разместить миссию ООН вплоть до границы с Россией. Франция выступила против предложения Германии по донбасскому урегулированию.