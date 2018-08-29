Франция выступила против позиции Германии по донбасскому урегулированию

Глава министерства внутренних дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал предложение по отправке миротворческой миссии ООН в Донбасс.

Во время выступления в Париже на закрытии ежегодного совещания послов Франции за рубежом, он сказал, что считает отправку миссии преждевременной. Франция настаивает на том, чтобы сначала в рамках Минского соглашения прекратились все военные действия, сообщает ТАСС.

«Реализация минских соглашений – это единственный возможный путь [урегулирования конфликта], но скажем ясно: без политической воли на местности планировать возможную миссию ООН было бы преждевременно, если не сказать – контрпродуктивно. Нельзя проводить операции по поддержанию мира, если мир еще не наступил», – уверен министр.

За ввоб миротворцев активно выступает европейский партнер Франции по минскому формату - ФРГ. Ранее канцлер Германии Ангела Меркель изложила президенту России Владимиру Путину план введения миротворческой миссии в Донбасс.