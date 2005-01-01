Режиссер объяснил провал нового клипа Шнура

Режиссер Илья Найшуллер, снявший клип «Цой» на песню группы «Ленинград», заявил: причиной провала ролика стало то, что съемочная группа «поставила на благодарного зрителя».

«За 4 дня клип собрал меньше 2 миллионов просмотров и имеет коэффициент 34к лайков к 94к дизлайков. Это очень интересный случай в моей профессиональной карьере, так как это моя первая работа которой я сильно горжусь, которая при этом является провалом с точки зрения массовой зрительской оценки», – написал режиссер Найшуллер на своей странице в Instagram.

По его словам, реализация идеи для клипа была «абсолютно неподъемной».

«И тут я совершил свою единственную ошибку, связанную с этим проектом, я допустил что зритель получит намного больше удовольствия от доброго, наивного клипа чем облома из-за переизбытка рекламы в кадре. Иными словами, я поставил на благодарного зрителя, каким я сам себя считаю, который может забить на реальности производства и ловить кайф несмотря на тяжелое присутствие бренда. Все очень просто, без рекламы в таком количестве, этого клипа не было бы, а я его очень хотел сделать», – считает режиссер, поблагодарив тех, кто поддержал команду.

Ранее лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на критику своего нового клипа «Цой».