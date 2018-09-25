В МИД заявили о последствиях расторжения договора по Азовскому морю

Расторжение договора о сотрудничестве по Азовскому морю между Россией и Украиной повлечет последствия для обеих стран, заявил директор Второго департамента СНГ МИДа Андрей Руденко.

«Если они примут такое решение, это их дело. Естественно, это повлечет определенные последствия и для Украины, и для России», – цитирует Руденко ТАСС.

В понедельник командующий ВМС Украины Игорь Воронченко во время встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом докладывал о ситуации в Черном и Азовском морях.

Ранее в Европейском парламенте выражали озабоченность из-за ухудшения ситуации с безопасностью на востоке Украины, в том числе из-за якобы увеличения военного присутствия России в Азовском море и «блокирования» транзита украинских судов после строительства Крымского моста.

На прошлой неделе министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Киев собирается прекратить действие соглашения по Азовскому морю.