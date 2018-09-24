Зюганов определился с кандидатом на новых выборах главы Приморья

Кандидат от КПРФ в губернаторы Приморья Андрей Ищенко заявил, что в случае повторных выборов глава компартии Геннадий Зюганов поддержит его кандидатуру.

«Провел ряд встреч в Москве, заручился полной поддержкой не только КПРФ, но и ЛДПР. Зюганов официально подтвердил, что КПРФ даже не рассматривает иную фигуру, кроме меня, для выдвижения кандидатом на должность губернатора Приморского края», – написал Ищенко в своем Instagram.

Политик добавил, что лидеры КПРФ и ЛДПР сходятся во мнении, что случае повторных выборов пост врио губернатора до проведения голосования должен занять именно Ищенко.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова выразила надежду на то, что кандидаты на выборах губернатора Приморского края единоросс Андрей Тарасенко и коммунист Андрей Ищенко не станут баллотироваться на новых выборах главы региона.

Напомним, после обработки 100% бюллетеней во втором туре впереди оказался кандидат от «Единой России» Андрей Тарасенко, опередив кандидата от КПРФ Андрея Ищенко. Однако после голосования избирательная комиссия получила свыше 80 жалоб и обращений, из них большинство связаны с сообщениями о предполагаемом подвозе и подкупе в пользу Ищенко. На нескольких участках зафиксированы аномально высокие результаты в пользу коммуниста.