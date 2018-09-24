Поклонская предложила внести правки в пенсионную систему

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила внести поправки в пенсионную систему; они предусматривают право граждан выбирать, выходить на пенсию или продолжать работу.

На своей странице в Facebook Поклонская заявила о предложенных правках.

«Во-первых, оставить пенсионный возраст прежним, но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжать работу. При этом за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста (55/60 лет) увеличивается размер пенсии к начисленной сумме на 3%. Ее выплата начинается после увольнения с работы по выходу на пенсию», – написала парламентарий.

По ее словам, таким образом люди будут заинтересованы продолжать работу после достижения ими указанного возраста и самостоятельно зарабатывать себе повышенный размер пенсии. Те же, кто не в состоянии продолжать работать после указанного возраста, имеют право выхода на пенсию на общих условиях.

«С целью избежать фактов незаконного увольнения работодателями лиц, продолжающих работать, кроме предлагаемой уголовной ответственности, полагаю, целесообразно внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее размеры страховых взносов в пенсионный фонд и в федеральные фонды социального страхования, предусмотрев льготы по отчислению работодателями взносов за работающих лиц указанной категории», – отметила Поклонская.

Кроме того, по ее словам, правки предусматривают безусловное право выхода на пенсию лиц, имеющих 37 и более лет страхового стажа, независимо от возраста. Таким образом это даст дополнительные гарантии людям предпенсионного и пенсионного возраста.

Ранее Поклонская прокомментировала заявление Путина о пенсионных изменениях.

В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.