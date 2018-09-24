Поклонская предложила внести правки в пенсионную систему

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Как дальнобойщицы помогут России догнать Германию

"кономическая активность мужчин в России составляет 71%, женщин – 56,6%Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
«Если бы мы уравняли экономическую активность женщин и мужчин, то это добавило бы российскому ВВП 13–14%. То есть экономика была бы существенно сильнее». Так считают в российском правительстве, комментируя призыв Владимира Путина убрать стереотипы и карьерные ограничения для женщин в России. Как реально можно было бы достичь равенства мужчин и женщин с точки зрения карьер и зарплат? Подробности...
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Русскому флоту приходилось защищать США от военной агрессии

Наличие в Нью-Йорке дружественных российских военных успокаивающе действовало на сторонников Линкольна и отрезвляюще – на его противниковФото: Картина Русская эскадра на рейде Сан-Франциско в 1863 году/
Из альбома «Вспоминая Российский императорский флот»
Ровно 155 лет назад к Нью-Йорку начали прибывать корабли Российского императорского флота. Спустя считанные дни на противоположном побережье Америки появилась еще одна эскадра и военно-морской министр США написал в своем дневнике: «Боже, благослови русских!». Но почему Петербург решил защищать интересы Вашингтона при помощи военной силы? Подробности...
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В Москве выберут «эталон успешного человека» 50+

Чемпионат «Навыки мудрых» дает пожилым людям новые возможности для самореализацииФото: Михаил Терещенко/ТАСС
В Москве в субботу начался финал I Национального чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills для людей старше 50 лет «Навыки мудрых». Профессионалы со всей страны съехались в Москву, чтобы продемонстрировать умения в своей сфере. Одна из целей чемпионата – сломать общественный стереотип, будто предпенсионный возраст не нужен рынку труда. Подробности...
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У «тайного» плана Украины по Донбассу оказалось двойное дно

По мнению наблюдателей, Украина хочет воспользоваться «голубыми касками» для оккупации ДонбассаФото: Blinkcatcher/Global Look Press
Киев и страны Запада подготовили для ООН план из трех пунктов по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал глава МИД Украины Павел Климкин. По мнению разобравших «тайный план» экспертов, он фактически демонтирует всю структуру ДНР и ЛНР. Есть ли у него хоть какие-то перспективы на осуществление и какие цели на самом деле преследуют в Киеве? Подробности...
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Погибшего десантника подвела редчайшая случайность

Д-10 считается очень надежным изделием, поэтому велика вероятность, что причиной трагедии мог стать человеческий факторФото: Юрий Смитюк/ТАСС
Трагический инцидент произошел во Владимирской области: десантник погиб из-за нераскрывшегося парашюта. Парашют, который использовался – Д-10 – считается одним из лучших и самым надежным в мире. Что же могло стать причиной гибели рядового? Подробности...
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Мы получили надежду на развитие страны без потрясений

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Приблизительно каждые семь (плюс-минус) лет Россия сталкивается с общественно-политическим кризисом. Можно предположить, что следующий придется на середину 2020-х годов. Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом – а сможет ли Россия достаточно мягко справиться с неким новым вызовом (в чем бы он ни заключался) в деликатный момент смены власти в стране? Подробности...

Политическая стагнация России не грозит

Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Говоря о результатах выборов, по старой привычке многие эксперты как-то забывают про тот самый народ, который, согласно Конституции, и есть источник власти в Российской Федерации. И вот здесь случился ряд ключевых моментов. Подробности...
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Трамп нацелился на ООН

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Не стоит забывать, что ООН – не самая влиятельная надгосударственная структура. Не говоря уже о том, что она практически банкрот. Да что там говорить! Даже форум в Давосе влиятельнее Генассамблеи. Подробности...
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        В каких случаях вы готовы защищаться вплоть до убийства нападающего на вас преступника?
        • При угрозе моей жизни

        • При угрозе жизни моих близких

        • При угрозе моему имуществу

        • При угрозе любым другим людям

        • Не готов(а) никого убивать в любом случае

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        • Да, полностью

        • Скорее да, хотя некоторые детали их рассказа вызывают у меня сомнения

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          Поклонская предложила внести правки в пенсионную систему

          24 сентября 2018, 16:57

          Текст: Виктория Федотова

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          Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила внести поправки в пенсионную систему; они предусматривают право граждан выбирать, выходить на пенсию или продолжать работу.

          На своей странице в Facebook Поклонская заявила о предложенных правках.

          «Во-первых, оставить пенсионный возраст прежним, но при его достижении (то есть 55 и 60 лет соответственно) женщины и мужчины получают право самостоятельно выбирать: выйти на пенсию либо продолжать работу. При этом за полный трудовой год после достижения пенсионного возраста (55/60 лет) увеличивается размер пенсии к начисленной сумме на 3%. Ее выплата начинается после увольнения с работы по выходу на пенсию», – написала парламентарий.

          По ее словам, таким образом люди будут заинтересованы продолжать работу после достижения ими указанного возраста и самостоятельно зарабатывать себе повышенный размер пенсии. Те же, кто не в состоянии продолжать работать после указанного возраста, имеют право выхода на пенсию на общих условиях.

          «С целью избежать фактов незаконного увольнения работодателями лиц, продолжающих работать, кроме предлагаемой уголовной ответственности, полагаю, целесообразно внести изменения в федеральное законодательство, регулирующее размеры страховых взносов в пенсионный фонд и в федеральные фонды социального страхования, предусмотрев льготы по отчислению работодателями взносов за работающих лиц указанной категории», – отметила Поклонская.

          Кроме того, по ее словам, правки предусматривают безусловное право выхода на пенсию лиц, имеющих 37 и более лет страхового стажа, независимо от возраста. Таким образом это даст дополнительные гарантии людям предпенсионного и пенсионного возраста.

          Ранее Поклонская прокомментировала заявление Путина о пенсионных изменениях.

          В июле Госдума приступила к обсуждению законопроекта об изменениях в пенсионной системе и одобрила его в первом чтении. Проект закона предполагал увеличение возраста выхода на пенсию в России с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это, по мнению властей, позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.


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