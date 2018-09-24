Венгрия сказала, чем ответит Украине в случае высылки консула

Если украинская сторона примет решение о высылке венгерского консула, ответ Будапешта будет прямым и пропорциональным, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто, готовясь к вылету на Генассамблею ООН, выразил надежду, что этого удастся избежать, передает ТАСС со ссылкой на венгерское издание Origo.

Глава МИД Венгрии подчеркнул, что иностранные представительства его страны «занимаются только той деятельностью, которая полностью совместима с международным и венгерским законодательством».

Сийярто сообщил, что в ходе ГА ООН он планирует обсудить в том числе этот вопрос, в частности, во вторник с украинским коллегой Павлом Климкиным.

По его словам, проблемная ситуация с паспортами возникла из-за усиления антивенгерских настроений на Украине. Он объяснил это предстоящими президентскими выборами на Украине. Вместе с тем Сийярто пообещал не позволить Украине нарушить основные правила дипломатии.

В понедельник в городе Берегово Закарпатской области Украины прошла акция протеста возле венгерского консульства. Несколько десятков украинцев устроили у здания митинг, на котором зачитали обращение к украинским органам власти, сообщают местные СМИ.

В тексте обращения говорилось, что Венгрия «подло реализует план автономизации и дальнейшего отсоединения Закарпатья», а консульства страны на Украине превратились в «центры массовой паспортизации украинцев».

«Требуем прекратить деятельность венгерского консульства в Берегово, которое превратилось в инструмент реализации антиукраинской политики», – говорится в обращении.

В завершение акции участники протеста положили к двери консульства большие муляжи венгерского загранпаспорта.

Напомним, в Закарпатье разгорелся скандал из-за того, что в приграничном городе Берегово консульство Венгрии раздает украинцам венгерские паспорта, при этом призывая их не сообщать об этом украинским властям. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что Закарпатье является рискованным регионом с точки зрения возможного отделения и перехода в состав другой страны.

Глава украинского внешнеполитического ведомства также назвал два варианта разрешения скандала с выдачей паспортов в городе Берегово Закарпатской области.