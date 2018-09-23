В Петербурге родился первый «метромалыш»

Сотрудники метрополитена в Санкт-Петербурге в воскресенье, 23 сентября, приняли роды у пассажирки. Это первый малыш, появившийся на свет в петербургской подземке за более чем полувековую историю.

«У нас хорошая новость! На станции Технологический институт в 13.45 родился мальчик. Помощь в быстрых родах оказали сотрудники станции», – передает «Интерфакс» сообщение пресс-службы петербургского метро.

Сообщается, что малыш и мама находятся в больнице, чувствуют себя хорошо.

«Это первый метромалыш, который появился на свет в Петербургской подземке», – добавили в пресс-службе метро.