Штаб Шпорта потребовал отменить голосование на одном из участков в Хабаровском крае

Избирательный штаб кандидата в губернаторы Хабаровского края Вячеслава Шпорта подает заявление об отмене голосования по 124-му избирательному участку, где была совершена попытка вброса бюллетеней, сообщает представитель штаба.

«Была осуществлена специальная провокация, цель которой поставить под сомнение легитимность всей избирательной кампании. В этой связи мы подготовили заявление об отмене результатов голосования на 124-м участке. Подведение итогов выборов будут учитываться без подсчета голосов по этому конкретному участку и легитимности выборов в целом это не повредит», – передает его слова РАПСИ.

Позже член избирательной комиссии Хабаровского края с правом совещательного голоса от штаба кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта Дмитрий Дятлов сообщил, что на избирательном участке произошел вброс 36 бюллетеней.

«Произошла провокация, неустановленными лицами осуществлен вброс избирательных бюллетеней в количестве 36 штук. Провокация имеет под собой цель поставить под сомнение легитимность избирательной кампании», – сказал он.

Дятлов также отметил, что уже подготовлено заявление об отмене голосования по 124-му участку.

«Результаты по этому участку учитываться не будет, и мнение людей, которые выбрали своего кандидата, также учитываться не будет», – отметил он.

Заявление должно быть рассмотрено краевой избирательной комиссией в воскресенье.

Член Общественной палаты Максим Григорьев пояснил, что сейчас на этом участке находится руководитель ОП Хабаровского края.

«Я думаю, это вопрос напрямую уголовной ответственности, безусловно, виновные должны понести наказание», – сказал Григорьев.

Напомним, в Хабаровском крае проходит второй тур выборов губернатора. Работают 790 избирательных участков, на которых присутствуют около 1,5 тыс. наблюдателей. В первом туре победителя выявить не удалось, во второй тур вышли Шпорт и Фургал.