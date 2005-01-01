Госсекретарь США пожаловался на действия России на Украине и в Сирии

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что пользы от действий России нет ни на Украине, ни в Сирии.

Корреспондент NBC спросил у него, справедливо ли утверждение, что от России «нет толку ни на одном направлении».

«Весьма справедливо. И это крайне прискорбно, потому что у нас есть общие интересы в некоторых сферах», – приводит слова Помпео RT.

Он заявил, что тесно работал с Россией по вопросам борьбы с терроризмом, и добавил, что в мире есть места, где интересы Москвы и Вашингтона пересекаются, но не пересекаются «ценности». В этом он видит сильное отличие России от США.

«От них оказалось не много пользы на Украине, в Сирии. Вы показали это. На этой неделе мы ввели санкции против Китая в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», который, опять же, был принят в попытке дать отпор злонамеренным действиям России по всему миру. Президент (США Дональд Трамп) пытался наладить отношения и изменить ситуацию, но, по крайней мере пока, мы не добились успеха», – заявил Помпео.

Ранее на этой неделе Помпео сравнил «угрозы», исходящие от России и Китая. Россию он при этом назвал «забиякой».