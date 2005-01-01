Фигуристка Медведева признала, что совершила много ошибок

Российская фигуристка Евгения Медведева, занявшая второе место на пятом этапе турнира Autumn Classic в Канаде, рассказала, что осталась довольна своей произвольной программой.

«Честно говоря, я чувствую себя просто превосходно. Эти соревнования дали мне невероятный опыт», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на телеканал NBC.

Медведева отметила, что это первый для нее турнир в составе новой команды, под руководством новых тренеров.

«Я совершила много ошибок, было много вещей, которые я могла выполнить лучше. Но все хорошо, потому что чувствую, что могу делать элементы лучше, совершенно чисто», – сказала она.

Фигуристка добавила, что на усовершенствование прокатов у нее есть больше месяца, вскоре она собирается принять участие в турнире Skate Canada.

Тренер Татьяна Тарасова сказала, что Медведева не заслуживает критики, поскольку только недавно восстановилась после серьезных травм. «Это как на войне! Надо любить и ждать, а не обсуждать ее каждые две недели и не устраивать истерию – это вредительство», – заявила Тарасова, призвав отказаться от паники.

Она добавила, что на турнире в Канаде Медведева каталась лучше, чем на контрольных прокатах в Москве.

«Было падение во второй части программы, но все забыли, что у нее только что были тяжелейшие травмы позвоночника и голеностопа?» – спросила Тарасова, добавив, что после таких травм спортсмены могут восстанавливаться годами. Программу Медведевой она назвала «очень убедительной».

«Она изменилась, она хочет по-другому кататься – это ее право», – сказала Тарасова.

Турнир в Канаде стал первым официальным стартом для Медведевой после перехода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру в мае. В произвольной программе россиянка сорвала два элемента и упустила лидерство по итогам короткой программы. Победительницей стала американка Брэди Теннелл.