Венгрия захотела честно обсудить санкции ЕС против России

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС к «честной дискуссии» о санкциях против России.

Он подчеркнул необходимость диалога о том, эффективны ли санкции. Сийярто сказал, что нужно решить, «помогли ли они экономикам ЕС, российской экономике, или же помогли ли они подействовать на российскую экономику негативно, помогли ли они выполнению минских соглашений», передает ТАСС со ссылкой на RT.

Решение о том, продлевать ли санкции, следует принимать после того, как будут даны «честные ответы на честные вопросы», заявил министр.

Он отметил, что новое правительство Италии, «кажется, придерживается той же позиции», выступая против автоматического продления санкций. Сийярто указал, что Италия – «сильная страна», участник G7.

«Менее крупному государству Европейского союза будет гораздо проще представлять эту позицию вместе с более сильным», – сказал политик.