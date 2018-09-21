В ЛНР заявили о размещении техники ВСУ у линии соприкосновения

Врио главы управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко заявил, что ВСУ размещают вооружение и технику у линии соприкосновения в Донбассе.

Филипоненко сказал, что Киев «продолжает пренебрегать выполнением минских соглашений в части, касающейся отвода тяжелого вооружения от линии боевого соприкосновения», передает РИА «Новости».

«В местах хранения по-прежнему отсутствует украинская военная техника и вооружение, подлежащие отводу. По имеющейся у нас информации, большинство этого вооружения используется подразделениями ВСУ при обстрелах территории нашей республики и сконцентрировано в жилых районах... населенных пунктов», – рассказал Филипоненко.

По его словам, факты отсутствия техники в местах отвода подтверждается специалистами СММ ОБСЕ. Филипоненко добавил, что на прошлой неделе зафиксирована недостача в местах хранения четырех реактивных систем залпового огня «Смерч», двух буксируемых гаубиц «Мста-Б», трех танков Т-72, шести самоходных гаубиц «Гвоздика».

«Украинская сторона, используя «школьное перемирие», продолжает усиливать военное присутствие, размещая запрещенное вооружение вблизи линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Филипоненко.

В начале сентября официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин заявил о планах Украины захватить юг самопровозглашенной республики.