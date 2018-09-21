Рыдавший на суде пенсионер решил оспорить приговор о маке

Пенсионер из Пермского края, осужденный на год условно за выросший на огороде мак, решил подать апелляцию на решение суда.

«Мой подзащитный принял решение подать апелляцию», – заявил адвокат 64-летнего осужденного Егор Михайлов, передает РИА «Новости».

В четверг Пермский районный суд приговорил ветерана труда Игоря Трошева к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 12 месяцев по п. «в» ч. 2 ст. 231 УК России («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические вещества»). Услышав приговор, пенсионер заплакал.

Трошева заподозрили в незаконном культивировании мака в июле. Полицейские нашли на его участке 467 кустов выросшего мака, или около 4 килограммов растений. Пенсионер рассказал, что мак, скорее всего, вырос из семен, которых оказались в недавно завезенной на участок земле. Трошев объяснил, что не стал уничтожать кусты мака, выросшие на грядках моркови и лука, из-за боязни повредить урожай.

На суде выступал профессор Пермского государственного аграрно-технологического университета, который подтвердил, что мак в таком количестве вполне мог вырасти из семян, завезенных вместе с грунтом.