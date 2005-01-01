Женщинам разрешат работать водителями большегрузов

В ближайшее время в России будет пересмотрен действующий перечень из 456 профессий, на которых запрещается использование труда женщин, некоторые ограничения будут сняты, сообщил министр труда Максим Топилин.

В кулуарах Евразийского женского форума Топилин сказал, что приказ о пересмотре данного списка он подпишет в ближайшее время.

Министр сообщил, что принимается во внимание, что многие технологические процессы автоматизированы, а на рабочих местах применяется современное оборудование. В частности, планируется отказаться от ограничений на работы в хлебопекарном производстве, на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте, работы в качестве водителей большегрузных автомобилей и машинистов специальной техники, передает «Интерфакс».

«Принятие актуализированного перечня работ расширит возможности женщин на трудоустройство и обеспечит справедливые условия труда», – приводит его слова РИА «Новости».

Кроме того, министр пообещал, что разницу в заработных платах мужчин и женщин будут сокращать и дальше. Он отметил, что за 16 лет показатель гендерного разрыва в зарплате сократился почти на 8 процентных пунктов – с 36,8% в 2001 году до 28,3% в 2017 году, передает ТАСС.

Накануне президент Владимир Путин, выступая на втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге, высказался о необходимости решения проблем гендерного неравенства, избавления от стереотипов и карьерных ограничений для женщин.

Министр экономического развития Максим Орешкин в свою очередь сообщил, что увеличение экономической активности женщин в России могло бы привести к росту ВВП.