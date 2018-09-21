ЦБ аннулировал лицензию московского банка

Банк России с пятницы, 21 сентября, аннулировал лицензию на осуществление банковских операций московского «Гранд инвест банка», сообщили в пресс-службе регулятора.

В сообщении на сайте ЦБ говорится, что лицензия аннулирована «в связи с решением уполномоченного органа кредитной организации о прекращении деятельности в порядке добровольной ликвидации».

В Банке России сообщают, что «Гранд инвест банк» располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

Кредитная организация занимала 335-е место в банковской системе России. Банк работал с 1994 года.

17 сентября Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у костромского Аксонбанка.