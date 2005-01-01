Азаров рассказал о руководившем снайперами на Майдане американском наемнике

На Майдане снайперами из Грузии, Литвы и других стран руководил американский наемник, заявил экс-глава правительства Украины Николай Азаров.

Этот наемник «ставил задачи». Именно его снайперы «расстреляли большую часть людей на Майдане» для того, чтобы спровоцировать «репрессии против Партии регионов и Коммунистической партии», сказал Азаров.

Он заявил, что «переворот» на Украине устроили ради «ликвидации тех сил, которые выступали за нормальные отношения» с Москвой. Для этого и нужен был «расстрел мирной манифестации на Майдане», передает РИА «Новости» со ссылкой на mix tv.

Как заявил Азаров, фотографии и свидетели указывают, что «непосредственными организаторами расстрела» были нынешние спикер парламента Андрей Парубий, глава комитета Верховной рады по безопасности Сергей Пашинский и секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. Причастен к расстрелам и действующий президент Украины Петр Порошенко, который «в том числе финансировал эти акции», сказал экс-премьер.