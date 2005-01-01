Отравленных в Солсбери назвали наркоторговцем и шпионкой «Моссада»

Супружеская пара, пострадавшая при отравлении в ресторане Prezzo в Солсбери, – это наркоторговец и агент «Моссада», работающая проституткой под прикрытием, пишут британские СМИ.

42-летнему Алексу Кингу предъявлено обвинение по 12 эпизодам хранения наркотиков, сообщает Mirror. Он подозревается в продаже кокаина, экстази, диазепама и кетамина. Мужчину отпустили под залог.

Его супруга и бывшая модель Анна Шапиро якобы рассказывала друзьям, что она была элитной «эскортницей» под прикрытием, работающей на израильскую разведку «Моссад», утверждают журналисты. Ее услуги по эскорту оценивают в 4 тыс. фунтов стерлингов за ночь.

Отравление Шапиро и ее мужа в ресторане в Солсбери могло быть инсценировкой, заявили в британской полиции.

В среду пострадавших при отравлении в ресторане Prezzo в Солсбери выписали из городской больницы. Врачи не обнаружили в их организме следов отравляющего вещества «Новичок».

Ранее Анна Шапиро рассказала подробности произошедшего.