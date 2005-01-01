Британская полиция не исключила инсценировки нового отравления в Солсбери

Отравление бывшей модели Анны Шапиро и ее мужа Алекса Кинга в ресторане в Солсбери могло быть инсценировкой, считают в британской полиции.

Следствие рассмотрит версию об инсценировке отравления в ресторане Prezzo в Солсбери, передает Би-Би-Си со ссылкой на источник в полиции.

При этом другие версии также не исключены, пока не допрошен Кинг.

Ранее таблоид Sun со ссылкой на «причины юридического характера» удалил интервью с Шапиро, в котором она рассказала о попытке неких «русских киллеров» ее отравить за смену гражданства.

Сообщается, что 42-летний Кинг в 2004 году был осужден за распространение детской порнографии. Также известно, что он в 2006 году обманом проник на церемонию премьеры одного фильма, чтобы на спор пожать руку принцу Чарльзу.

Анна Шапиро родилась в Нижнем Новгороде 25 октября 1987 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЗАГС Нижегородской области. В 2006 году, по данным ГУ МВД по Нижегородской области, она обращалась за справкой, чтобы «оформить гражданство Израиля как представитель этой национальности».

В среду пострадавших при отравлении в ресторане Prezzo в Солсбери выписали из городской больницы. Врачи не обнаружили в их организме следов отравляющего вещества «Новичок».

Ранее Анна Шапиро рассказала подробности произошедшего.

Во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы об инциденте в ресторане, отметив, что отравление не было связано с воздействием нервно-паралитического газа.

В течение нескольких дней после инцидента, которому в полиции присвоили статус особой важности, ресторан был закрыт.

Город Солсбери стал известен всему миру после «дела Скрипалей».