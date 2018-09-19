Пострадавшие в новом инциденте в Солсбери покинули больницу

Пострадавших при отравлении в ресторане Prezzo в Солсбери выписали из городской больницы, сообщили в медучреждении.

«В воскресенье вечером мы приняли в окружную больницу Солсбери двух человек после инцидента в центре города. Оба этих человека отпущены домой», – говорится в заявлении главы сестринского отделения больницы Лорны Уилкинсон, опубликованном в Twitter.

По ее словам, пациентам были проведены исследования на наличие в их организме следов отравляющего вещества «Новичок», тесты показали отрицательный результат. Уилкинсон отметила, что оба пациента здоровы.

Ранее в среду пострадавшая от отравления в ресторане Солсбери уроженка России Анна Шапиро, госпитализированная вместе с мужем, рассказала подробности произошедшего. Во вторник полиция Британии озвучила окончательные выводы о новом инциденте в ресторане, отметив, что отравление не было связано с воздействием нервно-паралитического газа.