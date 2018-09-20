Главком ВВС Израиля вылетел в Москву

Командующий военно-воздушными силами (ВВС) Израиля генерал-майор Амикам Норкин вылетел в российскую столицу в сопровождении военной делегации для обсуждения инцидента со сбитым Ил-20.

Газета Jerusalem Post пишет, что в состав делегации вошли начальник управления международных связей армии обороны Израиля бригадный генерал Эрез Мейзель и высокопоставленные офицеры разведки, ВВС и оперативного управления, передает «Интерфакс».

Ранее официальный представитель военного ведомства Израиля сообщил, что Норкин и его делегация «представят доклад о случившемся во всех аспектах, включая предварительную информацию и основные выводы расследования армии обороны Израиля по этому инциденту»

Также будет сообщено «о продолжающихся попытках Ирана передать вооружение террористической группировке «Хезболла» и закрепить иранское военное присутствие в Сирии».

Напомним, из-за провокации израильских ВВС в Сирии при крушении самолета-разведчика Ил-20 погибли 15 российских военных.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о возможных последствиях данного инцидента.