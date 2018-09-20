Индекс Мосбиржи вырос на 0,1%

На открытии торгов в четверг индекс Мосбиржи вырос по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и достиг уровня 2406,16 пункта.

В свою очередь индекс РТС вырос на 0,4% до отметки в 1138,76 пункта, передает ТАСС.