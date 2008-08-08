Умер главный битломан России Коля Васин

Создатель крупнейшего в России музея группы The Beatles, основанного в Петербурге, Николай Васин, известный как Коля Васин, умер на 74-м году жизни, сообщил его друг Николай Барабанов.

«29 августа мой друг Коля Васин ушел к Джону Леннону и Джорджу Харрисону. Пусть им там будет хорошо и светло!» – написал Барабанов в своем Facebook.

Васин известен как «главный битломан России». В 1960-х он переоборудовал свою квартиру в Петербурге в музей, посвященный The Beatles. Это крупнейший музей британской группы в России.

Как сообщает «Росбалт», Васин разбился насмерть после падения с третьего этажа ТК «Галерея» в Петербурге 29 августа – он по непонятным причинам перевалился через перила на третьем этаже. Ему было 73 года.