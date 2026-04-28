Max начал тестировать опросы в групповых чатах

Мессенджер Max начал тестирование публичных опросов в групповых чатах
Пользователи национального мессенджера Max получили новую функцию – тестирование публичных опросов в групповых чатах, сообщает VK. Теперь любой участник может создавать опросы, если обновит приложение до актуальной версии.
На старте запуск опросов доступен в групповых чатах с числом участников до 15 человек, однако в ближайшие дни опция станет доступна во всех групповых чатах мессенджера. Для создания опроса нужно открыть групповой чат, нажать на скрепку внизу, выбрать пункт «Опрос», ввести свой вопрос и варианты ответов, а затем подтвердить создание.
Все участники чата смогут голосовать, видеть текущие результаты и при необходимости менять свой выбор. Завершить голосование сможет только создатель опроса.
Также ранее в Max появилась функция расшифровки голосовых сообщений: теперь аудиосообщение автоматически превращается в текст при нажатии на специальную иконку.
Ранее пользователи мессенджера Max получили доступ к созданию приватных каналов.
Жителям многоквартирных домов предложили присоединиться к официальным соседским чатам на данной платформе.
Разработчики сервиса добавили новые функции для групповых звонков.