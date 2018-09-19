МИД Украины вызвал палестинского посла из-за высказываний о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Палестины в Киеве Мохаммеда Аль-Ассада для разъяснения ситуации с комментариями палестинского посла в России Абделя Хафиза Нофаля о принадлежности Крыма.

«19 сентября в МИД Украины был вызван посол Палестины на Украине Мохаммед Аль-Ассад. Поводом для такого шага стали комментарии, распространены в СМИ, относительно заявлений посла Палестины в России Абдель Хафиза Нофаля, касающихся Автономной Республики Крым», – сообщается на сайте украинского министерства.

В МИД также утверждают, что Нофаль якобы заявил, что не делал никаких заявлений относительно Крымского полуострова и опроверг информацию, распространенную в СМИ.

Ранее в понедельник в интервью газете «Известия» Нофаль заявил, что Палестина поддерживает Россию в вопросе принадлежности Крыма. Он также не исключил официального признания статуса полуострова.