В польском сейме нашлись противники размещения в стране американской военной базы

Размещение в Польше военной базы США повлечет за собой потерю Варшавой части суверенитета, заявил депутат сейма Польши Януш Саноцкий.

«Это будет ошибкой – деньги выброшенные», – заявил Саноцкий. Он добавил, что деньги будут взяты «из кармана поляков». «Это первая позиция, которую нужно вычеркнуть из бюджета, если она там появится», – передает его слова РИА «Новости».

Саноцкий заявил, что размещение иностранных войск в Польше будет означать потерю части суверенитета.

«Я противник присутствия в Польше иностранных войск. Когда в Польше находились советские войска, я тоже был против. Я считаю, что на территории суверенного государства не должно быть иностранных войск», – сказал Саноцкий.

По его словам, это возможно только в чрезвычайной ситуации – при существовании реальной угрозы.

«А я реальной угрозы не вижу», – пояснил он.

Депутат сравнил ситуацию с некой паранойей, так как с военной точки зрения одна военная база или одна дивизия ничего не значит, а в политическом контексте «это всегда означает отказ от части суверенитета».

«Я как польский патриот являюсь противником присутствия на территории Польши любых иностранных войск – американских, российских, китайских – любых», – добавил он.

Заместитель министра национальной обороны страны Томаш Шатковский ранее заявил, что создание в Польше военной базы США могло бы оказать значительное влияние на геополитический образ Европы.

Сообщалось, что Польша предложила США за размещение военной базы «гораздо больше» 2 млрд долларов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о намерении Варшавы создать ударный кулак против беззащитного Калининграда.