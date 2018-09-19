Кремль поддержал шаги по урегулированию ядерной проблемы КНДР

Кремль приветствует подписание главами КНДР и Южной Кореи соглашения в военной области и считает его эффективным шагом к урегулированию корейской проблемы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что подписание соглашения между Сеулом и Пхеньяном является хорошей и доброй новостью, и Россия поддерживает «такие действенные, эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы», передает РИА «Новости».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что «это является обязательным условием для продвижения дальше по пути политического урегулирования».

Ранее сообщалось, что главы КНДР и Южной Кореи фактически объявили о прекращении войны.

Также стороны подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Была достигнута договоренность о начале работ по соединению транспортных артерий двух стран.