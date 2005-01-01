Нагиев раскритиковал любителей лозунгов «На Берлин»

Российский актер Дмитрий Нагиев рассказал блогеру Юрию Дудю, почему выступает против автолюбителей, которые клеят на машины лозунги «На Берлин» и «1941–1945. Можем повторить».

«Я не понимаю эти надписи. Что это? Кто ты такой, что хочешь это повторить?» – заявил Нагиев в новом выпуске шоу «вДудь», опубликованном на YouTube (по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может разместить его из-за нецензурной лексики).

Известный телеведущий вспомнил, что в День Победы «старики тихонечко выпивали со словами «чтоб не было войны».

Телеведущий заявил, что не понимает тех, кто клеит такие лозунги.

Ранее Нагиев рассказал Дудю, как пришел на съемки в окровавленных трусах.