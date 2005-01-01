Нагиев рассказал Дудю, как пришел на съемки в окровавленных трусах

Российский актер Дмитрий Нагиев рассказал блогеру Юрию Дудю о том, как не смог прервать съемочный процесс, когда у него обнаружился камень в почке, поэтому после срочного хирургического вмешательства он вернулся на площадку в окровавленных трусах.

На вопрос блогера о том, как актер действует, если он внезапно заболевает, Нагиев признался, что он старается не прерывать съемки, поскольку это работа, на которой завязаны десятки людей. Ролик опубликован на YouTube, но по закону о СМИ газета ВЗГЛЯД не может разместить его из-за нецензурной лексики.

«Это катастрофа. У меня недавно камень пошел. Я никогда с этим не сталкивался. Вокруг съемочная площадка, я не могу остановить съемку, потому что дорогостоящий объект выкуплен на два дня съемки», – сообщил актер, уточнив, что ему помог знакомый врач, нашедший профильного специалиста в Москве.

По словам Нагиева, операция была проведена в ту же ночь. «И в этих кровавых трусах я приехал на съемку во второй день. Есть вещи, которые нельзя отменить. Если можно встать и работать, то это надо делать», – сообщил актер.

Ранее Юрий Дудь сообщил, что уходит с поста главного редактора издания Sports.ru, и становится заместителем генерального директора.