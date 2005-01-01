Юрий Дудь покинул пост главреда Sports.ru

Журналист и блогер Юрий Дудь заявил, что покидает пост главного редактора издания Sports.ru, и становится заместителем генерального директора.

«Так работает с начала осени, но из-за самых разных забот и агоний объявляем только сейчас: с 1 сентября в управлении редакцией Sports.ru - реформы. Отныне и, надеюсь, на долгие годы главный редактор – Александр Аксенов, шеф-редактор – Влад Воронин», – написал Дудь на своей странице в Facebook.

По словам Дудя, Аксенов за год пересобрал всю редакционную работу, и на сайте снова стало много отличного чтива, а Воронин пришел на сайт в 2010-м, когда ему было 17, и очень быстро стал одним из важнейших людей.

Ранее журналист Сергей Доренко назвал Дудя «дедом Пропердыкиным».