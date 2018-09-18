Россия обвинила Лондон в противодействии расследованию дела Перепиличного

Тот факт, что суд в Великобритании засекретил материалы, связанные с биографией умершего в этой стране российского бизнесмена Александра Перепиличного, свидетельствует о противодействии Лондоном объективному разбирательству, заявил представитель посольства России.

«Это процессуальное решение касается засекречивания информации о связях Перепиличного с британскими спецслужбами, то есть являлся ли он их агентом или контактировал с ними», – передает его слова РИА «Новости».

Он отметил, что засекречивание материалов о Перепиличном по ходатайству британского МВД под предлогом «нацбезопасности» фактически указывает на то, что власти Великобритании противодействуют объективному разбирательству и сокрытию важной информации, которую могли приобщить к делу. Эти сведения могли стать предметом «взвешенного рассмотрения в гласном суде при участии всех заинтересованных сторон для установления истины», отметил он.

«О каких равных возможностях сторон или состязательном процессе по данному делу можно говорить, если стороны не обладают всей полнотой относящихся к делу сведений? Засекречивание данных создает условия для подгонки коронерского дознания под недружественную внешнеполитическую линию в отношении России», – сказал он.

Представитель посольства добавил, что на примере дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей хорошо видно, как в Британии «политические интересы задают вектор расследованию».

«Что касается связи Перепиличного с британскими спецслужбами, то логично было бы предположить, что сам факт засекречивания данных об этом лишь подтверждает, что предприниматель все же сотрудничал с ними. А коли так, то мы имеем дело с ярким проявлением знакомого почерка британских спецслужб в части «работы» со своими русскоязычными агентами в Великобритании», – заявил представитель дипмиссии.

Он добавил, что раз за разом итогом такого сотрудничества оказывается смерть или покушение на жизнь российских граждан, после чего информация о расследовании закрывается, а ответственность перекладывается на Россию.

«Именно вовлеченность британских спецслужб выглядит наиболее правдоподобным объяснением многочисленных загадочных инцидентов с российскими гражданами в Соединенном Королевстве», – добавил он.

Ранее коронер Николас Хилльярд, проводящий дознание по делу о смерти Перепиличного, удовлетворил прошение главы МВД Великобритании Саджида Джавида о неразглашении части информации, связанной с покойным. По мнению министра, раскрытие материалов дела могло создать реальный риск для национальной безопасности.

Тело Перепеличного обнаружили в ноябре 2012 года неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он умер во время утренней пробежки. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной. Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».