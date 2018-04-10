Адвокат рассказал о страхе умершего информатора по «делу Магнитского» за свою жизнь

Информатор по «делу Магнитского» бизнесмен Александр Перепеличный, который умер в 2012 году в Великобритании, отказывался возвращаться в Россию для решения проблем со своими долгами, так как боялся за свою жизнь, заявил его адвокат Дмитрий Липкин.

Липкин заявил, что Перепеличный был вовлечен в России в сложную судебную процедуру по своим долгам. Чтобы разобраться с этими вопросами, он обратился в 2010 году к Липкину. «У нас была информация, что он не возвращался в Россию, потому что боялся за свою жизнь», – приводит слова адвоката Guardian.

Липкин не знал, от кого именно исходила угроза, однако заметил, что Перепеличный не предпринимал каких-либо действий в связи с этими своими заявлениями – не возбуждал уголовные дела и не обращался к властям.

В то же время адвокат подчеркнул, что после смерти Перепеличного ни один из родственников бизнесмена в личных разговорах не предполагал, что бизнесмен мог быть убит.

В середине марта сообщалось, что правоохранительные органы Великобритании собираются эксгумировать тела бизнесменов Бадри Патаркацишвили и Александра Перепеличного.

В связи с делом Скрипаля, как сообщали СМИ, полиция и МI-5 Британии изучат 14 «подозрительных» смертей на предмет их возможной связи с российскими спецслужбами.

В ноябре 2012 года тело Перепеличного обнаружили неподалеку от арендованного им дома в графстве Суррей. Он вышел на утреннюю пробежку, в ходе которой упал и умер. СМИ заявляли даже об «убийстве» Перепеличного, но британские власти признали его смерть естественной.

Бизнесмен являлся информатором по «делу Магнитского».