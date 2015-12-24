Путин передал Чечне нефтяную компанию

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым компания «Чеченнефтехимпром» передается в собственность Чечни.

«Принять предложение правительства Российской Федерации и правительства Чеченской республики о передаче в собственность Чеченской республики находящихся в федеральной собственности 100% акций открытого акционерного общества «Чеченнефтехимпром» (город Грозный)», – говорится в указе, опубликованном на сайте официального портала правовой информации.

Путин поручил российскому правительству за два месяца обеспечить передачу предприятия.

Чечня долго пыталась вернуть себе контроль над нефтегазовыми активами, но при согласовании передачи ей «Чеченнефтехимпрома» встал вопрос о разделе имущества этой компании, которым пользуется контролируемый Роснефтью «Грознефтегаз».

Глава республики Рамзан Кадыров обращался по этому поводу к Путину, который поддержал его просьбу. В начале 2017 года сообщалось, что Роснефть готова продать Чечне 51% акций «Грознефтегаза». В этом случае Чечня получила бы 100% акций компании.